Bosque Rodrigues Alves aberto gratuitamente hoje para a população

Moradores e turistas em visita a Belém, ontem, sábado, 31, e hoje, domingo, 1º de junho, usufruem de um dos principais espaços de lazer da cidade, o Jardim Botânico “Bosque Rodrigues, Alves”, com entrada gratuita para todas as idades. A gratuidade, sempre no último final de semana de cada mês, foi determinada pelo prefeito Igor Normando, durante visita ao local, no dia 25 de maio. A iniciativa é uma forma de democratizar o acesso ao espaço, além de possibilitar à população o contato com a natureza na área urbana da cidade.

No domingo, os visitantes ao Bosque ainda podem aproveitar a gratuidade no transporte coletivo, outro benefício concedido pela Prefeitura de Belém, para facilitar a mobilidade urbana. Os ônibus com ar-condicionado, wi-fi e câmeras de segurança, conhecidos como Geladões, circulam pela cidade sem cobrar o preço da passagem.

“O Bosque Rodrigues Alves é um patrimônio histórico da nossa cidade que por muitos anos ficou esquecido. Nós estamos revitalizando todo o Bosque e tem uma notícia muito boa: o último final de semana do mês vai ter Bosque de graça. E no domingo é Bosque de graça e geladão de graça. Vem com a sua família e vem participar desse grande momento que a nossa cidade está vivendo”, afirmou o prefeito nas redes sociais, ao registrar sua visita ao Bosque.

Com uma área de cerca de 15 hectares de floresta nativa da Amazônia, com mais de 10 mil exemplares de plantas e rica biodiversidade, o Bosque abriga também cerca de 300 animais de 40 espécies diferentes. Os visitantes ainda podem usufruir de atividades orientadas, como trilhas, nesse espaço verde que existe desde 1883.

O Bosque está aberto para visitação de terça a domingo, das 8h às 16h. O ingresso custa R$ 2, exceto no último final de semana de cada mês. Crianças até seis anos e idosos a partir de 60 tem acesso gratuito todos os dias e estudantes direito a meia-entrada. O próximo final de semana com gratuidade será nos dias 28 e 29 de junho.

Fonte e imagem: Agência Belém