Estado e Prefeitura acompanham avanço das obras do “Asfalto COP30” na Marambaia

O Governo do Pará e a Prefeitura de Belém estiveram acompanhando, na manhã de ontem, sábado, 31, o andamento das obras do “Asfalto COP30”, no bairro da Marambaia. A iniciativa de infraestrutura e mobilidade urbana integra os legados da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá no próximo mês de novembro, na capital paraense.

A visita às ruas, que estão recebendo serviços no bairro da Marambaia, contou com o prefeito de Belém, Igor Normando; o vice-prefeito, Cássio Andrade; a diretora de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Cristina Guedes; além de outras autoridades municipais e estaduais.

Ao todo, 16 ruas da Marambaia vão receber obras de pavimentação asfáltica, o que totaliza 2,6 quilômetros de melhorias voltadas à qualidade de vida dos moradores. Desse número, duas vias já foram totalmente asfaltadas: Passagem Mirandinha e Passagem Nova.

A Travessa Fluminense, entre a Passagem Helena e a Ponte do Canal, está recebendo os serviços de terraplanagem, etapa que antecede o asfaltamento. A autônoma Amanda Ataíde mora no local há mais de 20 anos e comemora a chegada da pavimentação.

“A nossa rua era bem feia, com muitos buracos, alagamentos. Os carros, a ambulância não entravam aqui, o acesso era bem complicado. Agora, com o asfalto, vai ficar bem melhor. A gente fica feliz por receber essa melhoria depois de muito tempo. O dia chegou”, destacou Amanda Ataíde.

O programa “Asfalto COP30” é executado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém, com apoio do Governo Federal por meio da Itaipu Binacional. Já foram pavimentadas mais de 150 vias, com 50 quilômetros de obras. Ao total, 35 bairros e distritos da capital serão beneficiados.

“Além da Marambaia, outros distritos e bairros de Belém já convivem com os benefícios dos investimentos em asfalto, que são frutos da realização da COP 30 na nossa capital. Essas obras de mobilidade representam mais uma oportunidade do Governo do Pará e a Prefeitura atenderem às necessidades das pessoas que sofrem com a lama e a poeira”, avalia o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias