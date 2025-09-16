Botafogo conquista título da Supercopa 40Tão de Salinópolis

O Botafogo Salinense Clube sagrou-se campeão da Supercopa Salinopolitana de Futebol de 2025, categoria 40 anos, ao vencer o Imperial pelo placar de 3 a 1. A decisão aconteceu no estádio municipal ‘Alacidão’ com a presença de um público entusiasta de ambos os lados.

O jogo foi acirrado, mesmo com um placar bem diferenciado, contudo, foi bem ‘pegado’, sobretudo no segundo tempo.

Os alvinegros abriram o placar ainda no primeiro tempo com o gol de Júnior Correte em cobrança de penalidade.

Na etapa final, o Imperial entrou com tudo. Com forte pressão buscou o gol do empate, no entanto, em dois contra-ataques fulminantes o Botafogo liquidou s fatura com os gols de Fernandinho, o craque do jogo.

Os imperialinos ainda tiveram tempo de marcar nos acréscimos com Andrey.

A torcida botafoguense fez sua festa no ‘Alacidão’ com muitos fogos. O Botafogo realizou uma boa campanha fazendo jus ao título de campeão salinopolitano da temporada de 2025.

A resenha da conquista alvinegra foi na residência do presidente e treinador Mauro no bairro Bom Jesus, Salinópolis.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem: Divulgação