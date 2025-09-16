Patixa Teló vive momento emocionante nos bastidores da Globo ao encontrar Cauã Reymond

A influenciadora amazonense Patixa Teló, de 48 anos, viveu um dia que muitos fãs consideram especial: nesta segunda-feira (15), ela visitou os estúdios da TV Globo ao participar como convidada especial do programa Estrela da Casa, e teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o ator Cauã Reymond encontro que logo repercutiu nas redes sociais.

Patixa apareceu vestida como a personagem Odete Roitman, figura icônica da novela Vale Tudo, o que já chamou atenção logo de cara. Vestindo esse look, ela circulou pelos bastidores da Globo com muito carisma, compartilhando sorrisos, fotos e uma forte emoção por estar tão perto de artistas que ela admira.

O momento mais comentado foi quando Patixa se encontrou com Cauã Reymond, que ao vê-la comentou algo como “Você ficou sem voz, né?”, seguido de risadas que demonstraram uma interação bem descontraída. Em seguida, ele fez uma referência aos personagens César e Olavinho (da novela Vale Tudo), mostrando que estava por dentro do universo de Patixa e dessa caracterização.

Também esteve presente o ator Ricardo Teodoro, outro nome ligado à novela Vale Tudo, que participou desse encontro nos bastidores.

Nas redes sociais, fãs elogiaram a naturalidade do momento e mostraram carinho pela influenciadora: muitos disseram estar orgulhosos de ver Patixa ganhando visibilidade e sendo tratada com respeito por personalidades grandes da televisão. Há quem já a chame de “rainha global”, uma forma de reconhecer seu crescimento e seu espaço conquistado na mídia nacional.

Patixa ficou conhecida nacionalmente com o reality show Rancho do Maia, criado por Carlinhos Maia. Ela também tem Síndrome de Down, fato que muitos de seus seguidores destacam como parte de sua representatividade, vendo em sua trajetória uma inspiração para diversidade e inclusão.

Imagem: Reprodução Redes Sociais