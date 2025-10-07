terça-feira, outubro 7, 2025
Brasil perde o fundador da LBV, jornalista e escritor José de Paiva Netto, aos 84 anos

Morreu aos 84 anos, nesta terça-feira,07, o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) e fundador do Templo da Boa Vontade, José de Paiva Netto, que também era jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro. A morte foi confirmada pela LBV, por meio de nota.

A entidade também prestou homenagem a Paiva Netto: “Graças à sua capacidade empreendedora, consolidou a LBV como um dos maiores movimentos humanitários do planeta, que atende diariamente milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, tornando a instituição referência em educação, assistência social, atuação humanitária e comunicação social e educativa”.

Paiva Netto faleceu no Rio de Janeiro (RJ) e deixou esposa, seis filhos, netos e bisnetos. Em uma atuação de destaque a favor da educação e com feitos notórios, ele recebeu a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras (ABL); foi nomeado Comendador da Ordem do Rio Branco, pelo Ministério das Relações Exteriores; honrado com o Grau de Comendador, pelo Conselho da Ordem do Mérito Aeronáutico; e condecorado com a Medalha do Pacificador, pelo Ministério do Exército brasileiro.

A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente pela família do jornalista, mas ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. No entanto, circulam informações de que ele teria sofrido de falência múltipla dos órgãos.

Oficialmente, a LBV foi fundada pelo jornalista Alziro Zarur, em 1950, e, nos últimos 54 anos, foi dirigida por Paiva Netto, tendo sua liderança reconhecida inclusive pela Organização das Nações Unidas (ONU).

As últimas homenagens ao educador Paiva Netto ocorrerão nesta quarta-feira (8/10), em São Paulo, em cerimônia aberta.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Metrópoles

