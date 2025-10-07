terça-feira, outubro 7, 2025
Desde 1876
Polícia Civil prende casal em flagrante com quase 20 kg de drogas em Belém

A Polícia Civil do Pará realizou uma operação na manhã desta terça-feira (7) e prendeu um casal em flagrante suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região metropolitana de Belém. Durante a ação, foram apreendidos quase 20 kg de entorpecentes, entre maconha e oxi, além de materiais utilizados para embalar e pesar a droga.

De acordo com a polícia, a residência do casal, localizada no bairro do Guamá, funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. No local, também foram encontradas balanças de precisão e outros objetos usados na preparação dos entorpecentes para venda.

O flagrante é resultado de um trabalho contínuo da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que vem intensificando operações para coibir o tráfico de drogas na capital e em municípios vizinhos. A prisão do casal reforça o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e garantir mais segurança à população.

O casal foi conduzido à DRCO, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a polícia, o caso segue sob investigação para identificar se há outros envolvidos e a origem das drogas apreendidas.

Essa operação faz parte de um esforço maior da Polícia Civil para desarticular redes de tráfico e reduzir a circulação de entorpecentes na cidade. As autoridades reforçam a importância de denúncias da população como ferramenta para auxiliar nas investigações e ampliar a segurança em Belém.

Imagem: Divulgação

