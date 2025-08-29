Caixa conclui pagamento do Bolsa Família de agosto; beneficiários com NIS final 0 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal finalizou nesta sexta-feira (29) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 0. O valor mínimo repassado foi de R$ 600, mas com os adicionais, a média do auxílio chegou a R$ 671,54. No mês de agosto, o programa alcançou 19,19 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 12,86 bilhões do Governo Federal.

Além do benefício base, são pagos adicionais que ampliam o valor conforme a composição familiar: seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz), R$ 50 para cada gestante ou nutriz, R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos, e R$ 150 por criança de até 6 anos.

A Caixa mantém o pagamento conforme o cronograma tradicional nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo a ordem do NIS. Especialmente em 521 municípios 497 no Rio Grande do Sul e alguns afetados por situações climáticas emergenciais o pagamento foi antecipado para o dia 18 de agosto, independentemente do final do NIS.

Além disso, o Auxílio Gás também foi pago nesta sexta-feira para famílias com NIS final 0. O valor permaneceu em R$ 108, beneficiando 5,13 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, com membros que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Ainda em agosto, cerca de 2,63 milhões de famílias começaram a receber parte do benefício por estarem na chamada regra de proteção sistema que concede 50% do valor do Bolsa Família por até um ano para quem teve aumento de renda, desde que ainda esteja dentro dos critérios de elegibilidade. O valor médio recebido por essas famílias foi de R$ 365,81.

Imagem: Reprodução