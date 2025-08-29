sexta-feira, agosto 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Clássico tenso termina com torcida do Leão contida pela polícia no Mangueirão

Torcedores do Remo, revoltados com a derrota do Leão para o Criciúma na quinta-feira(28), tentaram invadir a área interna do estádio.

A derrota do Remo por 1 a 0 para o Criciúma na noite de quinta-feira (28), válida pela 24ª rodada da Série B, gerou revolta entre os torcedores no Mangueirão. A maioria protestou e vaiou das arquibancadas, mas alguns foram além.

Revoltados com o gol de pênalti de Jean Carlos no final da partida, alguns torcedores azulinos forçaram a entrada na área interna do estádio, pulando grades e superando os seguranças. Parte deles chegou à pista de atletismo, mas foram contidos pela polícia. Um vídeo mostra um policial atirando para cima e um homem sendo levado pela PM.

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Caixa conclui pagamento do Bolsa Família de agosto; beneficiários com NIS final 0 recebem hoje
Próximo artigo
Setembro Verde”: Pará lança campanha no Mangueirão para conscientizar sobre doação de órgãos e tecidos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,290FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315