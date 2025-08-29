Clássico tenso termina com torcida do Leão contida pela polícia no Mangueirão

Torcedores do Remo, revoltados com a derrota do Leão para o Criciúma na quinta-feira(28), tentaram invadir a área interna do estádio.

A derrota do Remo por 1 a 0 para o Criciúma na noite de quinta-feira (28), válida pela 24ª rodada da Série B, gerou revolta entre os torcedores no Mangueirão. A maioria protestou e vaiou das arquibancadas, mas alguns foram além.

Revoltados com o gol de pênalti de Jean Carlos no final da partida, alguns torcedores azulinos forçaram a entrada na área interna do estádio, pulando grades e superando os seguranças. Parte deles chegou à pista de atletismo, mas foram contidos pela polícia. Um vídeo mostra um policial atirando para cima e um homem sendo levado pela PM.

