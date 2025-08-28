quinta-feira, agosto 28, 2025
Caixa Econômica Federal paga Bolsa Família para beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira (28) o pagamento da parcela de agosto do programa Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9.  Com o adicional do programa, o valor médio do benefício chega a R$ 671,54.

O pagamento é realizado conforme o final do NIS de cada beneficiário, seguindo o calendário estabelecido pela Caixa.  A parcela de agosto está sendo paga entre os dias 28 e 31, com os pagamentos realizados nas datas correspondentes ao final do NIS de cada beneficiário.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que visa combater a pobreza e a desigualdade social, oferecendo apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade.  O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita, podendo ser acrescido de adicionais conforme a situação de cada beneficiário.

Os beneficiários podem consultar o saldo e realizar o saque do benefício por meio do aplicativo Caixa Tem, caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, correspondentes Caixa Aqui ou lotéricas.

Para mais informações sobre o programa e o calendário de pagamentos, os beneficiários podem acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou entrar em contato com a central de atendimento.

Imagem: Reprodução

