Câmara e Senado debatem IR, no mesmo dia, em disputa entre Lira e Calheiros

Na terça-feira (23), Arthur Lira (PP-AL) leva texto de reforma do IR a líderes na Câmara, enquanto Renan Calheiros (MDB-AL) apresenta à CAE do Senado relatório de projeto alternativo

Danilo Moliterno, Pedro Venceslau, da CNN

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem, no mesmo dia — na próxima terça-feira (23) —, discutir a tramitação de projetos que visam expandir a faixa de isenção de IR (Imposto de Renda) no Brasil. E o protagonismo das iniciativas fica para a política alagoana.

Na Câmara, o relator do projeto de lei que leva a isenção de IR aos brasileiros que ganham até R$ 5 mil, Arthur Lira (PP-AL), foi convocado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e deve apresentar o texto aos líderes para destravar sua tramitação.

No mesmo dia, o presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), vai apresentar ao colegiado relatório de projeto alternativo. O senador reclamou na última semana da demora da Casa Baixa em avançar com a tramitação do projeto apresentado pelo governo.

“Pesquisas mostram que 85% da população apoia a isenção. Lamentavelmente, essa proposta [a do governo] tem sido usada como moeda de troca para se colocar outros temas na pauta do Congresso Nacional”, disse Renan na CAE, citando dados do Instituto Quaest.

O projeto que tramita na Câmara é uma das prioridades da agenda econômica do governo e foi aprovado em Comissão Especial em julho. Todavia, a matéria não teve mais andamento — enquanto houve divergências sobre a compensação dos estimados R$ 25 bilhões de custo fiscal da proposta e outros temas dividiram a prioridade da Casa.

Em ambas as iniciativas, o protagonismo fica com a política alagoana: há anos o estado tem disputa entre Lira e Calheiros, que agora se enfrentam na tramitação da isenção do IR.

Segundo apuração da CNN, contudo, a tendência é de que o presidente Lula siga tentando costurar a relação entre os parlamentares de olho nas eleições de 2026. A ideia do petista é unir ambos na disputa pelo Senado, em um mesmo palanque.

Recentemente, Lula fez um gesto ao ex-presidente da Câmara ao indicar a procuradora de Justiça de Alagoas, Maria Marluce Caldas Bezerra ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ela é tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), que abriu mão disputar o Senado, abrindo caminho para Lira tentar a vaga ano que vem.

Foto: • Arquivo – Agência Câmara/Agência Senado