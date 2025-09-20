sábado, setembro 20, 2025
POLÍTICA

Fachin encontra papa no Vaticano às vésperas de posse na presidência do STF

Ministro participou de audiência com representantes de associações ligadas ao Direito em celebração ao Jubileu dos Operadores da Justiça

Renata Souza, da CNN, Gina Marques, colaboração para a CNN, São Paulo e Roma

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), encontrou o papa Leão XIV no Vaticano neste sábado (20), alguns dias antes de tomar posse como presidente da Suprema Corte.

O papa reuniu representantes de associações de diferentes países ligadas ao Direito para celebrar o Jubileu dos Operadores da Justiça.

Em discurso na Praça de São Pedro, o líder católico falou sobre preceitos da Justiça, garantia de direitos e, recordando Santo Agostinho, destacou a importância da Justiça para a condução dos Estados.

“Como se sabe, a justiça se concretiza quando se volta para os outros, quando a cada um é dado o que lhe é devido, até alcançar a igualdade em dignidade e oportunidades”, disse o pontífice. Mas, ponderou, “a verdadeira igualdade, é a possibilidade dada a todos de realizar suas aspirações e ver os direitos inerentes à sua dignidade garantidos por um sistema de valores comuns e compartilhados, capazes de inspirar normas e leis nas quais se baseia o funcionamento das instituições”.

Além do encontro com o papa, a agenda de Fachin também inclui uma pregação do arcebispo Juan Ignacio Arrieta sobre o tema “o operador da Justiça, instrumento da esperança”.

A viagem foi articulada com a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil). Passagens e hospedagens serão custeadas pelo ministro.

Posse na presidência do STF

Eleito em uma votação simbólica em agosto, o ministro tomará posse na presidência do STF em 29 de setembro. Também será empossado o ministro Alexandre de Moraes, como vice-presidente da Corte. Ambos conduzirão o Supremo no biênio 2025-2027.

O evento deve contar com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme mostrou a CNN, o ministro pretende imprimir um estilo discreto ao STF durante o mandato.

Em contraponto ao atual presidente Luís Roberto Barroso, Fachin é resistente a declarações públicas ou entrevistas à imprensa.

 Reprodução/Youtube (Vatican Media Live)

