Vídeo: carreta despenca de balsa no Pará e motorista morre afogado durante travessia no rio Acará

Belém (PA) Um grave acidente chamou atenção no início da madrugada desta quarta-feira (8): uma carreta carregada de seixo caiu da balsa durante uma travessia no rio Acará e o motorista não conseguiu escapar ele morreu afogado.

Segundo relatos das autoridades e imagens que circulam nas redes sociais, o incidente ocorreu por volta das 4h da madrugada, no momento em que o veículo tentava acessar a rampa de subida na balsa. As imagens mostram o caminhão deslizando descontrolado e se precipitando na água.

O motorista foi identificado como Luiz Cláudio, de 41 anos.  De acordo com os relatos, ele não conseguiu sair do veículo após a queda, sendo arrastado às profundezas.

As buscas foram intensas e desafiaram as equipes de resgate, em razão da profundidade do trecho do rio, estimada em cerca de 40 metros.  A travessia no trecho foi suspensa temporariamente para remoção do veículo e realização das perícias necessárias.

As autoridades também investigam se o peso da carga de seixo material pesado pode ter contribuído para o descontrole do caminhão e para impossibilitar a saída rápida do motorista.

Além da Defesa Civil, as equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para os procedimentos de praxe no local.

Imagem: Circuito interno

