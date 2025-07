Casal morre e quatro pessoas ficam feridas após grave acidente entre carro e caminhonete no sul do Pará

Um grave acidente registrado na tarde do último domingo (27) deixou dois mortos e quatro feridos na PA-287, entre os municípios de Redenção e Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A colisão, que aconteceu na altura do km 70 da rodovia, envolveu um carro de passeio e uma caminhonete.

No carro estavam Rubens Tenório, de 62 anos, e Angelina Moreira Lima, de 58, casal conhecido e querido em Redenção, onde atuavam há anos no comércio local. Com o impacto da batida, o veículo onde os dois estavam pegou fogo. Angelina ficou presa às ferragens e teve o corpo carbonizado. Rubens chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Na caminhonete havia cinco ocupantes. Quatro deles ficaram feridos, entre eles uma mulher grávida, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Redenção. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que a colisão tenha sido causada por uma ultrapassagem irregular. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

O clima é de comoção em Redenção, especialmente entre moradores e comerciantes que conheciam o casal. Familiares e amigos lamentam a perda trágica de Rubens e Angelina, descritos como pioneiros e referências no setor comercial da região.

Imagem: Jhennyfer Florêncio/ TV Liberal