Motociclista morre em Castanhal após colidir com caminhão guincho; vítima teve o braço arrancado

Um motociclista identificado como Manoel Vitor da Silva Santos, de 25 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite do último domingo (27), no município de Castanhal, nordeste do Pará. A colisão ocorreu por volta das 23h15 na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Nova Olinda.

Segundo a Polícia Militar, Manoel colidiu com a traseira de um caminhão guincho plataforma que estava estacionado na via. O impacto da batida foi tão violento que o jovem teve o braço arrancado e morreu no local.

Moradores acionaram uma equipe do 5º Batalhão da PM, que fazia rondas na região. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram o óbito, isolaram a área e acionaram o Semutran, responsável por controlar o tráfego na avenida, que costuma ter grande movimentação mesmo à noite.

Testemunhas relataram que o motociclista não conseguiu evitar a colisão com a parte traseira do caminhão. O proprietário do veículo esteve no local, mas ainda não há detalhes sobre os esclarecimentos prestados por ele à polícia.

O corpo de Manoel foi removido pela equipe da Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil, por meio da delegacia de Castanhal, investiga o caso. Perícias já foram solicitadas para esclarecer as causas do acidente.

Imagem: Redes Sociais