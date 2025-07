Pedido de casamento viraliza em hospital de Belém e emociona nas redes

Um gesto de amor surpreendeu funcionários e pacientes do Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, distrito de Belém, na última semana. Um homem se ajoelhou diante de uma funcionária da unidade de saúde e a pediu em casamento, em pleno horário de trabalho.

O momento inusitado foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no local e logo ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens foram divulgadas pelo perfil “Ver-o-Fato” na plataforma X (antigo Twitter), e mostram o homem de joelhos, com aliança em mãos, fazendo o pedido diante da noiva visivelmente emocionada.

O gesto arrancou aplausos e comoção de quem presenciou a cena. A funcionária, surpresa, aceitou o pedido, selando o momento com um abraço. O vídeo já soma milhares de visualizações, comentários de apoio e elogios à atitude romântica do noivo.

Até o momento, o nome dos protagonistas da cena não foi divulgado oficialmente, mas a história segue conquistando internautas que celebram gestos de amor espontâneos como esse, mesmo em meio à rotina corrida de um hospital.

Imagem: Reprodução Redes Sociais