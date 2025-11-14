CBF anuncia Fair Play Financeiro e prevê punições para clubes que gastarem acima do permitido

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, durante um painel realizado na COP30, em Belém, o novo projeto de Fair Play Financeiro, que deverá estabelecer regras rígidas de controle de gastos e responsabilização econômica para clubes brasileiros. O tema foi detalhado pelo vice-presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, na última quinta-feira (…), em evento realizado no Pavilhão Pará, que ficou lotado.

Com o slogan “CBF Impacta – Projeto Nacional de Sustentabilidade da CBF”, a iniciativa integra o futebol brasileiro à agenda global de responsabilidade socioambiental. Entre as autoridades presentes, estava a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que destacou o engajamento de Gluck Paul em pautas de sustentabilidade e desenvolvimento do futebol paraense.

Regras e punições para clubes endividados

Durante a palestra, o dirigente explicou que o Fair Play Financeiro criará limites proporcionais à receita de cada clube, tanto para endividamento quanto para folha salarial. De acordo com ele, equipes que gastarem mais do que arrecadam serão automaticamente punidas.

“Não há espaço para clubes com endividamento maior do que sua capacidade de gerar receita. O Fair Play estabelecerá percentuais de limite e, ao ultrapassá-los, os clubes sofrerão sanções”, afirmou Gluck Paul, sendo aplaudido pelo público.

As penalidades farão parte de um conjunto de normas que será votado no dia 26 de novembro, em São Paulo, durante o Summit CBF Academy. Algumas das regras, segundo o dirigente, já começarão a ser aplicadas a partir de janeiro de 2026. Todos os participantes do painel puderam enviar sugestões para a consolidação final do modelo.

Sustentabilidade no centro do projeto

O Fair Play Financeiro integra o programa CBF Impacta, que reúne ações de sustentabilidade social, ambiental e econômica para o futebol brasileiro. Entre os eixos anunciados, estão:

CBF Neutra : iniciativa com metas de neutralidade de carbono e economia circular aplicada às competições nacionais;

: iniciativa com metas de neutralidade de carbono e economia circular aplicada às competições nacionais; Estratégia Nacional do Futebol de Base : ampliação de competições e formação cidadã de jovens atletas, incluindo aqueles que não seguirem carreira profissional;

: ampliação de competições e formação cidadã de jovens atletas, incluindo aqueles que não seguirem carreira profissional; Sistema de Sustentabilidade Financeira (Fair Play): com critérios de responsabilidade econômica e transparência para clubes e gestores.

Ricardo Gluck Paul destacou que o objetivo é tornar o esporte nacional mais sustentável e responsável, alinhado às exigências internacionais.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagens: Divulgação