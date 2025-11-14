Vídeo: Shawn Mendes encontra Raoni e levará mensagem da Amazônia para o mundo na COP30

O líder indígena pediu ao cantor que continue a defender as florestas e os povos originários globalmente, segundo o Greenpeace.

O cantor canadense Shawn Mendes chegou à COP30, em Belém, nesta sexta-feira (14), para acompanhar a ativista equatoriana Sumak Helena Gualinga em um dos eventos paralelos da Conferência do Clima da ONU. O artista, que apareceu vestindo chinelos e uma camiseta amarela, demonstrou engajamento com a causa ambiental durante sua passagem pelo Brasil.

Antes de seguir para o evento, Shawn Mendes teve um encontro privado com o icônico Cacique Raoni Metuktire no Hotel Vila Rica, com a presença da equipe do Greenpeace Brasil. O encontro teve um pedido direto do líder indígena: “No encontro, Raoni pediu ao cantor que siga levando ao mundo a mensagem de respeito às florestas e aos povos que as defendem”, informou o Greenpeace em seu Instagram.

Ao chegar à Blue Zone do pavilhão da COP30, o cantor gerou um breve tumulto. Ele passou pelo detector de metais e seguiu para a área de credenciamento sem estar com o crachá de identificação no pescoço, causando confusão entre voluntários e a imprensa presente. A movimentação acabou bloqueando a passagem, e Mendes precisou ser conduzido por seguranças a uma área reservada enquanto aguardava a orientação para regularizar sua entrada.

Reflexão na Amazônia

A presença de Shawn Mendes na COP30 é o ápice de sua recente passagem pelo Brasil, que incluiu estadias no Rio de Janeiro e em Salvador, além de uma visita à Amazônia. Na quinta-feira (13), o artista havia publicado em suas redes sociais uma série de fotos e vídeos em que fazia uma longa reflexão sobre sua experiência na floresta. As imagens mostram o cantor em contato com a natureza, passeando de barco e tocando violão.

Foto: Monise Cardoso/Greenpeace Brasil

Se inscreva no canal: