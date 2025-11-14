sexta-feira, novembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Vídeo: Shawn Mendes encontra Raoni e levará mensagem da Amazônia para o mundo na COP30

O líder indígena pediu ao cantor que continue a defender as florestas e os povos originários globalmente, segundo o Greenpeace.

O cantor canadense Shawn Mendes chegou à COP30, em Belém, nesta sexta-feira (14), para acompanhar a ativista equatoriana Sumak Helena Gualinga em um dos eventos paralelos da Conferência do Clima da ONU. O artista, que apareceu vestindo chinelos e uma camiseta amarela, demonstrou engajamento com a causa ambiental durante sua passagem pelo Brasil.

Antes de seguir para o evento, Shawn Mendes teve um encontro privado com o icônico Cacique Raoni Metuktire no Hotel Vila Rica, com a presença da equipe do Greenpeace Brasil. O encontro teve um pedido direto do líder indígena: “No encontro, Raoni pediu ao cantor que siga levando ao mundo a mensagem de respeito às florestas e aos povos que as defendem”, informou o Greenpeace em seu Instagram.

Ao chegar à Blue Zone do pavilhão da COP30, o cantor gerou um breve tumulto. Ele passou pelo detector de metais e seguiu para a área de credenciamento sem estar com o crachá de identificação no pescoço, causando confusão entre voluntários e a imprensa presente. A movimentação acabou bloqueando a passagem, e Mendes precisou ser conduzido por seguranças a uma área reservada enquanto aguardava a orientação para regularizar sua entrada.

Reflexão na Amazônia

A presença de Shawn Mendes na COP30 é o ápice de sua recente passagem pelo Brasil, que incluiu estadias no Rio de Janeiro e em Salvador, além de uma visita à Amazônia. Na quinta-feira (13), o artista havia publicado em suas redes sociais uma série de fotos e vídeos em que fazia uma longa reflexão sobre sua experiência na floresta. As imagens mostram o cantor em contato com a natureza, passeando de barco e tocando violão.

 Foto: Monise Cardoso/Greenpeace Brasil

Se inscreva no canal:

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Ao vivo | Paysandu x Amazonas | Série B | 14.11.25
Próximo artigo
CBF anuncia Fair Play Financeiro e prevê punições para clubes que gastarem acima do permitido

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,209FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315