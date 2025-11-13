China não deve fazer aportes em fundo florestal

A China decidiu que não deverá participar do chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, conforme apontaram três fontes. Também conhecido como Tropical Forest Forever Facility (TFFF), o fundo foi apresentado pelo Brasil na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), em Belém.

A proposta do TFFF consiste em um modelo de financiamento que vai combinar investimento público e privado e prevê que os recursos sejam repassados a países com florestas tropicais que trabalhem pela preservação dessas áreas. Entre os países estão: Brasil, Colômbia, Peru, Indonésia, República Democrática do Congo e Gana.

Na prática, países que conseguirem recuperar e manter suas florestas de pé serão recompensados financeiramente por esse esforço. Eles só receberão os valores após verificação por imagens de satélite que confirmem níveis de desmatamento abaixo de limites pré-definidos.

O fundo já acumula 5,5 bilhões de dólares (R$ 29,12 milhões) em compromissos de investimento. Países como Noruega, França e Indonésia já confirmaram participação no aporte. A Alemanha disse que irá planejar uma contribuição substancial.

Duas fontes disseram que as autoridades chinesas acreditam que os países desenvolvidos devem arcar com a principal responsabilidade pelo financiamento de esforços globais de conservação. A delegação chinesa na COP30 não respondeu a pedidos de comentário. As informações são do InfoMoney e da Agência Brasil.

