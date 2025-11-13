Sustentabilidade: usina a diesel de Cotijuba é desativada e energia da ilha passa a ser conectada ao Sistema Nacional

Ação representa avanço ambiental e reforça o compromisso da Equatorial Pará com o fornecimento de energia de qualidade.

A Equatorial Pará concluiu as obras para permitir a desativação da usina a diesel que abastecia a Ilha de Cotijuba, em Belém, e integrou o fornecimento de energia da região ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A mudança garante mais qualidade, segurança e disponibilidade no serviço, além de reduzir o impacto ambiental, com o fim do uso de combustível fóssil na geração de energia local.

Com cerca de 10 mil moradores, Cotijuba passa agora a receber energia do sistema principal que atende todo o país. A substituição da geração a diesel no local evita a emissão de cerca de 440 toneladas de CO₂ por mês.

Além dos ganhos ambientais, o novo sistema amplia o potencial turístico e econômico da ilha. Com energia mais estável e em maior quantidade, novos empreendimentos como hotéis, pousadas e restaurantes poderão se instalar na região, gerando emprego e renda para as famílias locais.

Desde 2012, a Equatorial Pará já desativou 21 usinas a diesel no estado e prevê encerrar a operação de mais 11 até 2026, consolidando um modelo energético mais limpo e eficiente.

“A sustentabilidade é um dos pilares da Equatorial Pará. Essa entrega mostra que é possível unir responsabilidade ambiental com desenvolvimento social e econômico, levando mais qualidade de energia para nossos clientes e impulsionando o turismo e a geração de renda”, destaca Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará.

Etapas da obra

Os trabalhos começaram em 2024, com a ampliação da subestação Outeiro, que passou a alimentar Cotijuba, e a construção de uma nova rede de distribuição a partir da subestação até Icoaraci. Também foram realizadas melhorias na infraestrutura elétrica da ilha.