Chris Martin é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

O cantor britânico Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, se apresentará em Belém, no Global Citizen Festival: Amazônia, marcado para o dia 1º de novembro de 2025. O evento será realizado no Estádio Olímpico do Pará e contará ainda com nomes como Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge.

O anúncio da participação de Chris Martin foi feito na manhã desta quarta-feira (30). Reconhecido por seu engajamento em causas ambientais, o artista é um dos principais destaques da programação.

O festival tem como foco arrecadar fundos e mobilizar apoio internacional para a proteção da Amazônia. A edição faz parte de uma campanha global promovida pela organização Global Citizen, que atua em defesa de causas sociais e ambientais.

Com a presença de artistas de projeção internacional e brasileira, o Global Citizen Festival: Amazônia busca unir entretenimento e conscientização em torno da urgência de preservar um dos biomas mais importantes do planeta.

Imagem: Divulgação Internet