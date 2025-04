Projeto leva assistência e cidadania a catadores em situação de rua em Belém

Belém é a mais nova capital brasileira a aderir ao projeto “Conexão Cidadã”, que oferece serviços sociais e apoio para catadores e catadoras informais em situação de rua. O termo de adesão foi assinado pelo prefeito Igor Normando, em cerimônia realizada no Palácio Antônio Lemos, com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais.

Criado em 2022 pela Associação Nacional dos Catadores e Catadoras (Ancat), com apoio do Banco do Brasil e da Secretaria-Geral da Presidência da República, o projeto já passou por cidades como Brasília, Recife, Aracaju e Belo Horizonte. Agora, chega a Belém com o objetivo de garantir dignidade e inclusão a trabalhadores que muitas vezes são invisibilizados.

O Conexão Cidadã funciona por meio de um trailer equipado com sala, banheiro, geladeira, ar-condicionado, TV e móveis, que vai circular pela cidade prestando diversos serviços: orientação sobre saúde, vacinação, primeiros socorros, assistência jurídica, retirada de documentos, apoio psicológico e segurança alimentar.

“Esse é um projeto que traz cidadania. Belém está se preparando para a COP-30, e o mundo todo vai nos observar. Temos que ser exemplo de inclusão”, afirmou o prefeito Igor Normando.

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, destacou que o governo federal está retomando políticas públicas de valorização dos catadores. “Muitos estão nas ruas, sem documentos ou acesso a serviços. Esse projeto faz busca ativa e oferece suporte necessário para mudar essa realidade”, explicou.

Débora Bahia, mobilizadora do projeto em Belém, contou que a equipe já iniciou o mapeamento dos catadores, começando pela área do Ver-o-Peso, e seguirá por bairros como Jurunas, Cremação e Condor. A intenção é estacionar o trailer semanalmente em pontos estratégicos, onde os catadores já atuam.

O projeto terá o apoio direto de secretarias municipais como a Funpapa, Sesma e Semcad, que atuarão na oferta de serviços sociais.

Antônio Oliveira, de 54 anos, é catador há três décadas e já enfrentou a realidade das ruas. Hoje, integrado a uma cooperativa, ele acredita no impacto do Conexão Cidadã: “Esse projeto é muito importante porque leva dignidade. Eu já estive sem ter onde dormir ou tomar banho. Isso pode ser o começo de uma nova vida para muitos companheiros”

Imagem: Agência Belém