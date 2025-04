CBF esclarece sobre suposto uniforme vermelho da Seleção em 2026

A especulação sobre o segundo uniforme na cor red para a Seleção em 2026 suscitou reações desfavoráveis, por romper com a tradição do azul estabelecida desde 1958.

Após surgir rumores do novo uniforme da seleção da brasileira na cor vermelha para a copa de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou nas redes sociais negando a mudança com a seguinte nota:

“ A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.

Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto (os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos) e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike.”

Como surgiu os rumores do novo uniforme da seleção brasileira

Um site famoso por vazar informações de lançamentos de uniformes, teria confirmado que a camisa do mundial de 2026 da seleção brasileira seria vermelha, caso a classificação para o tornei fosse confirmada.

Além disso outra mudança também aconteceria segundo o site, nesse caso envolvendo o símbolo do fornecedor de material esportivo. Ao contrário do uniforme principal, que tem o símbolo da Nike no lado direito do peito da camisa, a marca Jordan também estaria no mesmo local. Mas tudo não passou de rumores.

Imagem: Internet

Por Marina Moreira