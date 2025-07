Chuva forte provoca alagamentos e congestionamento em toda a capital

A forte chuva que caiu sobre a capital paraense no começo da noite desta quarta-feira, 02, provocou os costumeiros congestionamentos no trânsito em função de ruas alagadas por todos os cantos. A partir da Avenida Duque de Caxias, descendo para a Marquês de Herval, o trânsito entravou por mais de uma hora. As ruas Mundurucus, Quintino Bocaiúva, Pariquis, Avenida João Paulo II e Travessa Padre Eutíquio alagaram.

“Foi um toró de mais de meia hora, o suficiente para provocar o caos. Casas abaixo da linha do asfalto foram ao fundo nas áreas periféricas”, disse um integrante da Defesa Civil Municipal que chegou a atender várias ocorrências na noite de hoje.

O detalhe é que chuvas fortes costumam cair durante o chamado “inverno amazônico”, mas nesta fase, do “verão amazônico”, é um caso atípico, embora que haja previsões de chuvas para esses dias e até de tempestades em alguns lugares.

O mecânico Luiz Gonzaga Ferro disse que trabalhou o dia inteiro para entregar o carro de um cliente, mas quando acabou, a chuva já estava caindo. Ele esperou passar e saiu para entregar o carro. Teve de voltar da Visconde de Inhaúma por causa do alagamento e o transbordo do canal; pegou a Travessa Castelo Branco e o trânsito estava parado. “Só consegui devolver o carro por volta das 9h”, disse Ferro, mais conhecido por Abelha, que trabalha em uma oficina perto do Santuário de Fátima, no bairro de mesmo nome.

Também a Avenida Visconde de Souza Franco ficou com o trânsito bastante complicado. Ali são realizadas as obras da nova Doca. Há muitos estreitamentos na pista e a coisa ficou bem complicada. Motoristas de ônibus reclamaram bastante que não conseguiriam cumprir os horários das empresas por causa do engarrafamento.

Por ROBERTO BARBOSA, Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução