Com arbitragem polêmica e gol no fim, Bragantino vence o Grêmio

Jhon Jhon marcou, de pênalti, o gol da vitória do Massa Bruta sobre o Tricolor, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão

Victor Fardin, da CNN Brasil

No Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP, o Red Bull Bragantino derrotou o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (4), no jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

O gol que decretou a vitória do Massa Bruta saiu apenas aos 16 minutos de acréscimo do segundo tempo da partida e foi marcado por Jhon Jhon, de pênalti. O lance gerou muita reclamação dos jogadores e da comissão técnica do Tricolor.

Além disso, o Grêmio atuou durante toda a etapa final com um jogador a menos, já que Walter Kannemann foi expulso do confronto no final do primeiro tempo.

Com o triunfo, o Bragantino chegou na marca de 36 pontos e se consolidou na nona posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Os paulistas enfrentam o Palmeiras no dia 15 de outubro, às 19h (de Brasília), em jogo que será realizado no Allianz Parque.

Já o Tricolor, segue em 10º lugar, com 33 pontos conquistados. O clube gaúcho volta a entrar em campo no dia 16, também às 19h, quando encara o São Paulo.

Sobre o jogo

Jogando em casa, o Bragantino começou levando perigo aos três minutos, quando Thiago Borbas cabeceou para fora. Já aos 17, o lateral Gustavo Martins, do Grêmio, arriscou de longa distância e obrigou o goleiro Cleiton a colocar a bola para escanteio.

O time mandante chegou mais uma vez aos 24 minutos, em finalização do ponta Nacho Laquintana que parou no goleiro Gabriel Grando.

Na reta final da primeira etapa, o Tricolor ficou com um jogador a menos depois da expulsão do zagueiro Walter Kannemann. Ele se recusou a sair de campo e precisou ser convencido pelo técnico Mano Menezes a ir para o vestiário.

Já na volta do intervalo, o Massa Bruta teve uma boa chegada com o volante Matheus Fernandes, que viu Gabriel Grando fazer uma boa defesa.

Dali em diante, o que se viu foi uma grande pressão do Red Bull Bragantino, que empilhou oportunidades claras de gol. Grando fez várias ótimas defesas para manter o zero no placar.

No entanto, nos acréscimos finais do jogo, o meia Bruno Praxedes finalizou e a bola bateu no braço do lateral Marlon. Pênalti assinalado a favor dos donos da casa e Jhon Jhon deu números finais ao confronto em 1 a 0.

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino