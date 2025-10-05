Chainsaw Man: Arco Da Reze recebe classificação +18 no Brasil

Chainsaw Man | Arco Da Reze recebe classificação adulta no Brasil

Chainsaw Man: Arco da Reze chega aos cinemas brasileiros em 23 de outubro e a polêmica que se iniciou no mês passado com a classificação indicativa de Demon Slayer: Castelo Infinito parece que também se estenderá para este filme.

Nesta sexta-feira (3), o Ministério da Justiça brasileiro divulgou por meio do Diário Oficial da União que o longa recebeu a classificação indicativa para maiores de 18 anos. Isto significa que o material classificado possui conteúdo sexual, drogas lícitas e violência extrema.

Na prática, isto significa que apenas maiores de 18 anos, ou maiores de 16 anos acompanhados por um adulto responsável, poderão assistir a Chainsaw Man: Arco da Reze nos cinemas do Brasil.

Baseada no mangá homônimo de Tatsuki Fujimoto, a adaptação é dirigida por Ryū Nakayama. O filme estava originalmente programado para chegar ao Brasil em 30 de outubro, mas foi adiantado. Agora, Chainsaw Man chega em 23 de outubro. Leia a sinopse da série:

“Denji é um adolescente que mora com Pochita, o Demônio da Motosserra. Por conta das dívidas que herdou de seu pai, ele vive na miséria, exterminando outros demônios com Pochita para pagar as contas. Até que, um dia, Denji é traído e morre. Em seus últimos momentos de consciência, ele firma um contrato com Pochita e renasce como o Homem-Motosserra, um humano com coração de demônio”.

O elenco do filme conta com o retorno dos dubladores do anime, incluindo Kikunosuke Toya, Tomori Kusunoki, Shogo Sakata, Fairouz Ai, Mariya Ise, Karin Takahashi, Taku Tashiro, Kenjiro Tsuda, Shiori Izawa e mais. A direção fica a cargo de Tatsuya Yoshihara (que também trabalhou no anime e em Hunter x Hunter: A Última Missão) a partir de roteiro de Hiroshi Seko (adaptado, claro, do mangá homônimo).

A Crunchyroll deve lançar neste mês de setembro Chainsaw Man – The Compilation, filme dividido em duas partes que se trata de uma compilação dos episódios da primeira temporada do anime.

Em Chainsaw Man – The Compilation: Parte I, Denji é um adolescente que vive como um Caçador de Demônios. Visando pagar a dívida herdada do pai, ele começa a caçar demônios para a Yakuza com sua amiga Pochita, uma “Demônio da Motosserra”, enquanto vive uma vida tragicamente pobre. Quando as coisas pareciam não poder piorar, Denji é convocado pela Yakuza.

Já em Chainsaw Man – The Compilation: Parte II, conhecido como “Homem-Motosserra” e lutando com um estilo de luta insano e descontrolado, Denji finalmente consegue derrotar o “Demônio da Eternidade”. Após a batalha, os membros da Divisão Especial 4 de Extermínio de Demônios da Segurança Pública retornam às suas vidas cotidianas e realizam uma “festa de boas-vindas” para os novos recrutas. Durante a festa, Denji menciona o beijo que Himeno havia lhe prometido antes da luta.