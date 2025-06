Concurso TJPA: 50 vagas imediatas com remuneração de até R$ 15 mil

As oportunidades são para os cargos de analista judiciário e oficial de Justiça avaliador, ambos exigindo nível superior.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) divulgou nesta segunda-feira (23) o edital de um novo concurso público. Serão 50 vagas de contratação imediata, além de cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 15 mil.

As oportunidades são para os cargos de analista judiciário e oficial de Justiça avaliador, ambos com exigência de nível superior.

De acordo com o edital, para o cargo de analista judiciário na área administrativa, é exigido diploma de nível superior em qualquer área. As demais especialidades desse cargo requerem formação específica na área de atuação correspondente. Já para o cargo de oficial de Justiça avaliador, os candidatos devem possuir graduação em Direito.

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) estarão abertas de 30 de junho a 22 de julho. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, a Cebraspe.

A taxa de inscrição é de R$ 150. Pedidos de isenção podem ser feitos até 7 de julho por pessoas com deficiência, doadores de medula e inscritos no CadÚnico.

Etapas do Concurso

O processo seletivo será composto por:

Provas Objetivas: Com 120 questões no formato “certo/errado”.

Provas Discursivas: Com a elaboração de uma redação.

A aplicação das provas está prevista para 31 de agosto e ocorrerá nas cidades de Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

Além dessas fases, o concurso também contará com avaliação psicológica (eliminatória) e avaliação de títulos (classificatória).

Veja as vagas para cada cargo:

analista judiciário – área administrativa: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – serviço social: 3 vagas + cadastro de reserva;

analista judiciário – pedagogia: 3 vagas + cadastro de reserva;

analista judiciário – psicologia: 4 vagas + cadastro de reserva;

analista judiciário – administração: cadastro de reserva;

analista judiciário – arquitetura: cadastro de reserva;

analista judiciário – biblioteconomia: cadastro de reserva;

analista judiciário – análise de sistemas: 2 vagas + cadastro de reserva;

analista judiciário – análise de suporte: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – ciências contábeis: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – comunicação social: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – direito: 30 vagas + cadastro de reserva;

analista judiciário – economia: cadastro de reserva;

analista judiciário – enfermagem: cadastro de reserva;

analista judiciário – engenharia civil: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – engenharia elétrica: cadastro de reserva;

analista judiciário – engenharia mecânica: cadastro de reserva;

analista judiciário – estatística: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – fiscal de arrecadação: 1 vaga + cadastro de reserva;

analista judiciário – medicina: cadastro de reserva;

analista judiciário – psiquiatria: 1 vaga + cadastro de reserva

e oficial de justiça avaliador: cadastro de reserva.

Foto reprodução: sindju