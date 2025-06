Quadrangular no Paraná: 70 anos, número infinito de Deus na evangelização

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, participou do culto em comemoração aos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) no Estado do Paraná. A celebração foi realizada na Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Juvevê, e reuniu fiéis, autoridades religiosas e convidados. Setenta anos não são sete dias, mas lembra a passagem do perdão, citada por Jesus a Pedro: não sete, mas setenta vezes sete que, para Deus, é um número infinito, como infinita é sua misericórdia.

Recebido pelo presidente estadual da IEQ, pastor Marcos Amorim, pelo pastor Silas Zdrojewski e sua esposa, a pastora Carmen Silvia Romero Zdrojewski, o prefeito destacou a importância da igreja na vida espiritual e social dos paranaenses.

“A minha vinda aqui hoje é, em nome da cidade de Curitiba e dos curitibanos, para homenagear os 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe nossa cidade e as nossas famílias. Parabéns e muito obrigado”, disse Eduardo Pimentel.

O prefeito reforçou sua gratidão pela missão e atuação da Igreja. “Essa igreja tem uma trajetória marcada pela fé, pela solidariedade e pelo compromisso com a transformação de vidas. É uma honra participar deste momento histórico”, afirmou Eduardo Pimentel.

MOVIMENTO PENTECOSTAL

A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada em 1923, nos Estados Unidos, pela missionária canadense Aimée Semple McPherson. No Brasil, a denominação chegou em 1951 e se consolidou como uma das principais expressões do movimento pentecostal. No Paraná, sua presença já soma sete décadas, com templos espalhados por Curitiba e cidades do interior.

Além da missão evangelística, a Quadrangular se destaca por ações sociais, educacionais e de formação ministerial, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento das comunidades onde está presente.

A cerimônia foi marcada por momento de homenagens, com a entrega de certificados e honrarias, além do livro O Legado da Cruzada, que reúne a história da igreja, além de um culto.

TRABALHO SOCIAL

Eduardo Pimentel reforçou o papel das igrejas em áreas que muitas vezes extrapolam a atuação do poder público. “Agradeço as igrejas pelo cuidado espiritual das nossas famílias e das pessoas da cidade, mas agradeço muito pelo trabalho social que realizam. Muitas vezes, as igrejas chegam onde o poder público não chega, vocês fazem um trabalho muito forte.”

O prefeito também aproveitou a ocasião para convocar a solidariedade da comunidade cristã.

“Se me permitem a ousadia, pastor Marcos e pastor Silas, quero fazer um pedido: estamos numa grande campanha de doação de agasalhos às pessoas que mais precisam da nossa cidade. Sei que as igrejas já fazem, mas reforço o convite pela participação da Campanha do Agasalho, contribuindo com a Fundação de Ação Social (FAS), nesses dias de frio intenso, porque juntos poderemos acolher muitos corações.” disse Eduardo.

Participaram do evento o presidente estadual da Igreja Quadrangular no Paraná, pastor Marcos Amorim, o pastor Sênior da Primeira Igreja de Curitiba, pastor Silas Zdrojewski; o chefe da Casa Militar do Governo do Estado, coronel Marcos Antônio Tordoro; o pastor Itamar Pain; o diretor administrativo da Sanepar, Fernando Guedes; e o vereador Fernando Klinger.

Imagem: Reprodução