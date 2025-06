Com foco em doenças relacionadas às mudanças climáticas, expedição “Rios de Saúde” leva atendimento médico à comunidade quilombola no interior do Pará

Além de exames e consultas gratuitas, ação voluntária de médicos e estudantes de medicina paraenses e de outros estados brasileiros fará monitoramento de doenças associadas às mudanças climáticas, como o Mal de Chagas, em comunidades tradicionais da Amazônia

Moradores da comunidade quilombola de Piratuba, no município de Abaetetuba (PA), receberão atendimento médico gratuito nos dias 30 de junho e 1º de julho, durante a 3ª edição da expedição “Rios de Saúde”. A ação é realizada pela Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, e envolve médicos voluntários e estudantes de Medicina do Pará e de outros estados brasileiros com foco em minimizar os impactos das mudanças climáticas na saúde das populações tradicionais da Amazônia.

Com mais de 2 mil moradores, Piratuba vive da pesca artesanal, agricultura familiar e extrativismo e tem enfrentado desafios crescentes relacionados ao acesso à saúde e ao aumento de doenças como o Mal de Chagas, potencializado pelas mudanças no clima.

Durante a expedição, os moradores terão acesso a consultas nas áreas de cardiologia, pediatria, clínica médica e infectologia, além de exames renais, eletrocardiogramas e testes rápidos para doença de Chagas. A iniciativa busca ampliar o acesso a serviços básicos de saúde em regiões de difícil acesso, como explica o diretor da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Abaetetuba, Dr. Álvaro Pinto.

“Levar atendimento médico às comunidades remotas da Amazônia é mais do que uma ação solidária. É uma resposta necessária a uma realidade de exclusão histórica, agravada pelas mudanças climáticas. Essa expedição é uma ponte entre a formação médica e a responsabilidade social”, destaca.

A Afya realiza a expedição Rios de Saúde desde 2023 com o objetivo de oferecer serviços de saúde às populações tradicionais e em áreas de difícil acesso da Amazônia. Na edição de 2024, durante 5 dias, a expedição realizou mais de 700 atendimentos médicos e de saúde na comunidade ribeirinha do Alto e Baixo Ajuaí, em Abaetetuba, no nordeste do Pará.

Afya Amazônica: saúde para quem vive longe dos centros urbanos do país

Em um momento em que os olhares do mundo se voltam para o Brasil com a chegada da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), o projeto Afya Amazônica se destaca como uma resposta concreta aos desafios que unem saúde e meio ambiente. O projeto reúne uma série de iniciativas voltadas para as comunidades mais vulneráveis da região, muitas delas diretamente afetadas pelas mudanças climáticas.

As ações reforçam a importância de integrar conhecimento acadêmico e práticas locais na construção de soluções eficazes para a realidade amazônica. Entre os principais impactos do projeto, destaca-se a capacitação de cerca de 500 Agentes Comunitários de Saúde na região de Abaetetuba (PA), com foco em doenças relacionadas ao clima, e a terceira edição da Expedição Rios de Saúde, que levará atendimento médico à comunidade quilombola Piratuba, com cerca de dois mil habitantes.

Esses esforços mostram que cuidar da Amazônia vai além da preservação ambiental: é também garantir saúde e dignidade a quem vive nas margens dos grandes rios, longe dos centros urbanos e das políticas públicas tradicionais. Em 2024, a Afya realizou mais de 846 mil atendimentos gratuitos de saúde à comunidade. Desse total, 26% aconteceram na região Norte. Só no estado do Pará foram mais de 27,5 mil atendimentos, demonstrando o alcance e a urgência de iniciativas como o Afya Amazônica em um cenário global de crise climática.

A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Pará é o responsável pela maior operação, com instituições em Marabá, Redenção, Abaetetuba e Bragança. Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com quatro unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Palmas (TO).

Imagem: Divulgação