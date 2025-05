COP30: Governo abre 4 mil vagas para voluntários em Belém

Estão abertas, até o dia 5 de junho, as inscrições para o programa de voluntariado da COP30, que acontece em novembro deste ano, em Belém. Ao todo, são oferecidas 4 mil vagas para moradores da capital paraense, maiores de 18 anos, com domínio da língua inglesa.

A iniciativa é coordenada pelo Governo do Pará, por meio da Sectet, e pelo governo federal, via Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop). Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20% para povos indígenas e quilombolas. As oportunidades contemplam quem possui ensino médio, superior ou está cursando graduação.

Os voluntários participarão de um curso de capacitação com carga horária de 120 horas, dividido em seis módulos, abordando temas como mudanças climáticas, turismo e comunicação intercultural.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância do voluntariado como força essencial para o sucesso da COP30 e como um legado para a cidade: “Cada pessoa inscrita sairá com novas habilidades, conexões e um olhar ampliado sobre seu papel na construção de um mundo mais sustentável”, afirmou.

Segundo Flávia Castelhano, diretora de Projeto da Secop, o programa também busca fortalecer a formação de jovens líderes comunitários e estimular o engajamento social.

Durante o evento, os voluntários terão benefícios como alimentação, transporte e uniforme.

Serviço:

Inscrições: até 5 de junho de 2025

Site: https://voluntarioscop30.pa.gov.br/

Requisitos: ser maior de 18 anos, morar em Belém e ter domínio em inglês

Imagem: Agência Pará