Arcebispo Metropolitano de Belém completa hoje 75 anos e apresenta pedido de renúncia ao Papa Leão XIV

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, completa 75 anos nesta segunda-feira (26), idade em que, conforme determina o Código de Direito Canônico (Cân. 401 – §1), os bispos devem apresentar sua renúncia ao Papa. Dom Alberto já havia manifestado publicamente sua intenção de seguir a norma e entregar a carta de renúncia ao Papa.

Antecipando-se a esse momento, o Vaticano já nomeou um arcebispo coadjutor para a Arquidiocese de Belém: Dom Júlio Endi Akamine, até então arcebispo de Sorocaba (SP). Ele já está em Belém e sua posse como coadjutor será agendada e divulgada em breve.

De acordo com a legislação canônica, cabe ao Papa decidir quando aceitar a renúncia de Dom Alberto. Até lá, ele permanece no governo pastoral da arquidiocese, como faz há 15 anos. Quando a renúncia for oficialmente aceita, Dom Alberto se tornará Arcebispo Emérito de Belém, e Dom Júlio assumirá automaticamente como Arcebispo Titular.