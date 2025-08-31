domingo, agosto 31, 2025
Corinthians se torna o adversário que Vitor Roque mais duelou na carreira

Atacante do Palmeiras vai para o seu 9º jogo contra o alvinegro paulista na história

Leonardo Martins, da CNN

Quando a bola rolar neste domingo (31) para Corinthians x Palmeiras, o time alvinegro se tornará o time que Vitor Roque mais enfrentou na carreira, ao lado do Atlético-MG.

Até aqui, o atacante alviverde já duelou contra o Timão em oito oportunidades. O clássico deste fim de semana, válido pela 22ª rodada do Brasileiro, acontece na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

Das oito vezes em que Vitor Roque esteve em campo contra o Corinthians, cinco foi com a camisa do Palmeiras e três pelo Athletico-PR.

No histórico, o artilheiro balançou as redes do alvinegro em apenas uma oportunidade. O único gol aconteceu em junho de 2023, na vitória do Furacão, pela 12ª rodada do Brasileiro daquele ano.

Agora, Vitor Roque quer aproveitar o bom momento para manter o Palmeiras na cola do líder Flamengo. Nos últimos cinco jogos, foram dois gols e quatro assistências do camisa 9.

Times que Vitor Roque mais enfrentou na carreira

  • Atlético-MG – 9 vezes
  • Corinthians e Botafogo – 8 vezes
  • Flamengo – 7 vezes
  • Palmeiras, Ceará e Internacional – 5 vezes

Dados Sofascore

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

