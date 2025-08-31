domingo, agosto 31, 2025
Corinthians deve receber proposta de R$ 114 milhões por Breno Bidon

Al-Ahli quer a contratação do volante ainda nesta janela de transferências

Raul Moura, da CNN

O Corinthians pode perder Breno Bidon nos próximos dias.

Isso porque o volante de 20 anos entrou na mira do futebol árabe. Segundo apuração do CNN Esportes, o atleta chamou a atenção do Fundo de Investimento Público (PIF), que controla os quatro principais times da Arábia Saudita

A tendência é de que, caso o negócio se concretize, Bidon seja negociado com Al-Ahli, time que conta em seu elenco com o atacante Mahrez.

Os valores de uma possível negociação estão na casa dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões). O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos de Bidon.

A ideia é de que o jogador seja valorizado e chegue com um status importante em seu novo clube.

Ainda segundo a apuração do CNN Esportes, Matthias Jaissle, treinador do Al-Ahli, é um grande entusiasta do futebol do volante do Timão.

O Corinthians ainda não recebeu uma proposta oficial. A janela de transferências do futebol árabe fecha no dia 10 de setembro.

Aos 20 anos, Breno Bidon é titular do Alvinegro e já disputou 82 jogos pelo clube, com dois gols marcados e três assistências.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

