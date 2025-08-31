domingo, agosto 31, 2025
Calouro da RB quebra troféu após pódio inédito no GP da Holanda

Peça se soltou das mãos de Isack Hadjar quando equipe comemorava resultado do piloto, após a prova deste domingo. Piloto se tornou francês mais jovem a chegar no pódio na história da F1

Por Redação ge — Zandvoort, Países Baixos

Cerca de duas horas. Esse foi o tempo que durou o troféu de terceiro lugar recebido por Isack Hadjar após a sólida prova do calouro no GP da Holanda, neste domingo. A peça acabou se soltando quando o franco-argelino, um dos calouros da temporada da F1, celebrava o resultado com a RB no Circuito de Zandvoort.

Os troféus da prova são feitos de cerâmica, utilizando uma técnica chamada, em holandês, de “Delfts blauw”. A cerâmica azul de Delft remete ao século XIV e se originou na cidade de mesmo nome. Pintada a mão, tornou-se um símbolo do país, razão pela qual a louça foi escolhida para inspirar o design das taças do GP nesta temporada.

As peças recebidas por Hadjar, bem como pelo segundo colocado Max Verstappen – piloto da casa – e o vencedor Oscar Piastri também possuem revestimento em ouro de 24 quilates.

Surpresa do dia, Hadjar largou da quarta colocação e fez uma prova sólida, defendendo-se de Charles Leclerc e de George Russell, e até ameaçando Verstappen quando o holandês estava em terceiro. Esse é o primeiro pódio da RB desde a reformulação da equipe em 2024; de forma geral, também foi o primeiro da equipe-irmã da RBR desde o terceiro lugar de Pierre Gasly, no GP do Azerbaijão de 2021.

Com 20 anos e 11 meses, o franco-argelino se tornou o quinto piloto mais jovem da história a conquistar um pódio na categoria. Também é o segundo calouro a alcançar tal feito nesta temporada, sucedendo o terceiro lugar de Andrea Kimi Antonelli no GP do Canadá. Hadjar também é o francês mais novo a terminar uma corrida da F1 no top 3.

– Esse sempre foi o objetivo desde que eu era criança. Este é o primeiro passo, meu primeiro pódio e, espero, o primeiro de muitos outros ainda – celebrou o piloto.

Com o resultado deste domingo, Hadjar passou dos 22 pontos que o mantinham em 13º no campeonato, para 37 que o alçaram à décima colocação. Ele está empatado com Nico Hulkenberg, que conquistou para a Sauber também um terceiro lugar no GP da Inglaterra.

Foto: Clive Rose/Getty Images

