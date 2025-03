Cosanpa lança campanha de arrecadação de livros infantis e infantojuvenis

As doações serão entregues aos moradores das áreas atendidas pelo Prodesan Pará.

Na próxima segunda-feira (17), a Cosanpa inicia uma campanha de arrecadação de livros infantis e infantojuvenis. Os livros serão doados para bibliotecas comunitárias e escolas das áreas beneficiadas pelo Prodesan Pará.

Além da biblioteca comunitária, será implementada uma brinquedoteca itinerante, permitindo que as mulheres participem ativamente enquanto seus filhos brincam. A Subcoordenação Ambiental e Social do Prodesan capacitará comissões para acompanhar as obras, promovendo entendimento sobre as intervenções e seus benefícios. As ações incluem educação ambiental, combate ao desperdício, conscientização sobre o abastecimento e inscrição no Programa Nacional de Dignidade Menstrual.

As doações de livros infantis e infantojuvenis, em bom estado, podem ser entregues a partir da segunda-feira (17), na Ouvidoria da Cosanpa, de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Avenida José Bonifácio, 404.

O Prodesan Pará, projeto da Cosanpa, visa aprimorar o saneamento básico em Belém, Ananindeua e Marituba, com investimentos de 125 milhões de dólares. Os recursos, provenientes do BID, serão destinados a obras estruturantes, inovação tecnológica e eficiência operacional, com início previsto para este ano.

Foto: Marcelo Souza /Ag.Pará