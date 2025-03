Teatro Waldemar Henrique recebe dois espetáculos de dança gratuitos

Os espetáculos integram o projeto cultural itinerante ‘Conexões em Movimento’, do grupo goiano Ateliê do Gesto, que celebra 10 anos de trajetória

O Teatro Experimental Waldemar Henrique será palco de dois espetáculos de dança gratuitos nos dias 15, 16, 18 e 19 de março, sempre às 19h30. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla. O teatro está localizado na Avenida Presidente Vargas, 645.

Neste sábado (15) e domingo (16), a companhia apresenta ‘Fica Comigo’, um espetáculo de dança voltado para crianças de 4 a 10 anos. Já nos dias 18 e 19, o público de todas as idades poderá conferir ‘Dança Boba’, uma peça que explora a arte do improviso.

Fica Comigo – é uma celebração artística para todas as idades, com foco em crianças de 4 a 10 anos. Em uma atmosfera lúdica, romântica e bem-humorada, o Ateliê do Gesto convida o público a explorar as memórias de um Senhor, transformadas em dança.

Dança Boba – celebra a improvisação e a gestualidade, convidando jovens, adultos e idosos a explorar memórias, nostalgias e emoções através da dança. O espetáculo faz parte do projeto ‘Conexões em Movimento’, do Ateliê do Gesto, que celebra 10 anos de trajetória.

Serviço: Espetáculo de Dança ‘Fica Comigo’

Data: 15 e 16 de março

Horário: às 19h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 645

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/fica-comigo-belem/2845475?referrer=www.google.com

Serviço: Dança Boba

Data: 18 e 19 de março

Horário: às 19h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 645

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/danca-boba-belem/2845447?referrer=www.google.com

Foto: Lu Barcelos