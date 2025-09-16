Cosanpa oferece curso gratuito de Instalador Hidráulico em Alter do Chão para incentivar capacitação profissional

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai realizar um curso gratuito de Instalador Hidráulico em Alter do Chão, distrito turístico de Santarém, no oeste do Pará. A iniciativa busca gerar oportunidades de trabalho e ampliar a renda dos moradores locais, além de fortalecer a mão de obra qualificada para a área de saneamento.

As inscrições serão abertas no dia 17 de setembro, das 9h às 15h, no Canteiro de Obras da Cosanpa, localizado na Rua 6 de Março, no bairro Jacundá, em Alter do Chão. Podem participar homens e mulheres com 18 anos ou mais, sem necessidade de experiência prévia na área.

O curso será realizado entre os dias 23 e 27 de setembro, sempre a partir das 18h30, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da vila. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas para esta primeira edição.

De acordo com Gracilene Almeida, assistente técnica do social da Cosanpa, há grande interesse da comunidade em cursos de capacitação e a expectativa é de que moradores não apenas de Alter do Chão, mas também das comunidades vizinhas, participem da seleção. “Esse tipo de formação abre portas, porque além de aprenderem uma nova profissão, os inscritos recebem um certificado que valoriza o currículo e pode ser usado para conseguir emprego ou até abrir o próprio negócio”, explicou.

A Cosanpa já vem promovendo ações semelhantes em outros municípios do Pará, como parte de uma política de incentivo à educação profissional ligada ao setor de saneamento. Em Alter do Chão, a expectativa é de que a formação em instalador hidráulico ajude tanto no mercado formal quanto em serviços autônomos, atendendo a demanda de casas, pousadas e comércios que movimentam a economia da vila turística.

Ao final do curso, todos os participantes receberão certificado de conclusão, comprovando a formação técnica.

Imagem: Divulgação