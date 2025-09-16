COP30: Hackathon do DIBB abre inscrições gratuitas para maratona de inovação em Belém

EVENTO VAI REUNIR PROGRAMADORES, DESIGNERS, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES EM TORNO DE SOLUÇÕES PARA A BIOECONOMIA E CIDADES INTELIGENTES, ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE SETEMBRO, NO MEMORIAL DOS POVOS

O Hackathon do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) está com inscrições abertas e gratuitas para sua primeira edição, que acontece de 26 a 28 de setembro de 2025, no Memorial dos Povos, em Belém. A maratona de inovação vai reunir até 150 participantes, entre estudantes, profissionais de tecnologia, empreendedores, pesquisadores e representantes do setor público e privado, para criar protótipos e estratégias voltados a dois grandes eixos: bioeconomia e soluções urbanas.

Um hackathon é uma dinâmica imersiva de colaboração em que equipes multidisciplinares têm pouco tempo para desenvolver propostas criativas e funcionais, apresentadas em formato de pitch a uma banca de especialistas. Ao longo de três dias, os participantes terão acesso a mentorias, oficinas técnicas, checkpoints e rodadas de pitch, encerrando com a premiação das melhores soluções.

Para Antonio Abelém, coordenador de inovação do DIBB, o diferencial desta edição está no olhar amazônico. “O objetivo é pensar em como ciência, inovação, empreendedorismo e saberes tradicionais podem gerar impacto positivo tanto para a cidade quanto para a floresta. É a Amazônia mostrando que não é apenas um território a ser preservado, mas também um espaço de criatividade, conhecimento e geração de novos modelos de desenvolvimento.”

A realização do Hackathon no ano da COP30, que será sediada em Belém no mês de novembro, reforça a importância estratégica de promover iniciativas que conectam inovação, sustentabilidade e impacto social. “O DIBB nasce justamente com essa missão de integrar academia, setor produtivo, governo e sociedade civil. O Hackathon é um exemplo concreto dessa dinâmica, porque reúne talentos diversos e oferece a rede de apoio necessária para que protótipos se tornem soluções aplicáveis”, completa Abelém.

INOVAÇÃO NA AMAZÔNIA

O Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), articulado desde 2023, com parcerias da FADESP, Prefeitura de Belém, Itaipu Binacional e Parque Tecnológico Itaipu, que tem como missão transformar Belém em referência em inovação sustentável para a Amazônia, unindo ciência, saberes tradicionais, tecnologia e bioeconomia.

Entre as ações já promovidas pelo DIBB, estão os quatro primeiros editais lançados para incentivar soluções inovadoras nos eixos de bioeconomia e soluções urbanas. As chamadas contemplaram tanto iniciativas em fase inicial, no formato de Pré-Incubação, quanto negócios já em operação, por meio da Aceleração.

No total, esses editais mobilizaram R$ 2 milhões em recursos, destinados ao fortalecimento de projetos sustentáveis com potencial de impacto positivo na Amazônia. Além do apoio financeiro, os selecionados receberam mentorias, oficinas de capacitação e acompanhamento especializado, reforçando o propósito central do DIBB: integrar ciência, tecnologia, empreendedorismo e saberes tradicionais para transformar a bioeconomia em um vetor de desenvolvimento sustentável para Belém e para toda a região amazônica.

Serviço:

Hackathon do DIBB – Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém

Local: Memorial dos Povos, Belém – PA

Data: 26 a 28 de setembro de 2025

Inscrições: gratuitas e já abertas

Mais informações e link de inscrição: Instagram do DIBB

Imagem: Divulgação