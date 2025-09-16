terça-feira, setembro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

COP30: Hackathon do DIBB abre inscrições gratuitas para maratona de inovação em Belém

EVENTO VAI REUNIR PROGRAMADORES, DESIGNERS, PESQUISADORES E EMPREENDEDORES EM TORNO DE SOLUÇÕES PARA A BIOECONOMIA E CIDADES INTELIGENTES, ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE SETEMBRO, NO MEMORIAL DOS POVOS

O Hackathon do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) está com inscrições abertas e gratuitas para sua primeira edição, que acontece de 26 a 28 de setembro de 2025, no Memorial dos Povos, em Belém. A maratona de inovação vai reunir até 150 participantes, entre estudantes, profissionais de tecnologia, empreendedores, pesquisadores e representantes do setor público e privado, para criar protótipos e estratégias voltados a dois grandes eixos: bioeconomia e soluções urbanas.

Um hackathon é uma dinâmica imersiva de colaboração em que equipes multidisciplinares têm pouco tempo para desenvolver propostas criativas e funcionais, apresentadas em formato de pitch a uma banca de especialistas. Ao longo de três dias, os participantes terão acesso a mentorias, oficinas técnicas, checkpoints e rodadas de pitch, encerrando com a premiação das melhores soluções.

Para Antonio Abelém, coordenador de inovação do DIBB, o diferencial desta edição está no olhar amazônico. “O objetivo é pensar em como ciência, inovação, empreendedorismo e saberes tradicionais podem gerar impacto positivo tanto para a cidade quanto para a floresta. É a Amazônia mostrando que não é apenas um território a ser preservado, mas também um espaço de criatividade, conhecimento e geração de novos modelos de desenvolvimento.”

A realização do Hackathon no ano da COP30, que será sediada em Belém no mês de novembro, reforça a importância estratégica de promover iniciativas que conectam inovação, sustentabilidade e impacto social. “O DIBB nasce justamente com essa missão de integrar academia, setor produtivo, governo e sociedade civil. O Hackathon é um exemplo concreto dessa dinâmica, porque reúne talentos diversos e oferece a rede de apoio necessária para que protótipos se tornem soluções aplicáveis”, completa Abelém.

INOVAÇÃO NA AMAZÔNIA

O Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), articulado desde 2023, com parcerias da FADESP, Prefeitura de Belém, Itaipu Binacional e Parque Tecnológico Itaipu, que tem como missão transformar Belém em referência em inovação sustentável para a Amazônia, unindo ciência, saberes tradicionais, tecnologia e bioeconomia.

Entre as ações já promovidas pelo DIBB, estão os quatro primeiros editais lançados para incentivar soluções inovadoras nos eixos de bioeconomia e soluções urbanas. As chamadas contemplaram tanto iniciativas em fase inicial, no formato de Pré-Incubação, quanto negócios já em operação, por meio da Aceleração.

No total, esses editais mobilizaram R$ 2 milhões em recursos, destinados ao fortalecimento de projetos sustentáveis com potencial de impacto positivo na Amazônia. Além do apoio financeiro, os selecionados receberam mentorias, oficinas de capacitação e acompanhamento especializado, reforçando o propósito central do DIBB: integrar ciência, tecnologia, empreendedorismo e saberes tradicionais para transformar a bioeconomia em um vetor de desenvolvimento sustentável para Belém e para toda a região amazônica.

Serviço:

Hackathon do DIBB – Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém

Local: Memorial dos Povos, Belém – PA

Data: 26 a 28 de setembro de 2025

Inscrições: gratuitas e já abertas

Mais informações e link de inscrição: Instagram do DIBB

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Patixa Teló vive momento emocionante nos bastidores da Globo ao encontrar Cauã Reymond
Próximo artigo
Cosanpa oferece curso gratuito de Instalador Hidráulico em Alter do Chão para incentivar capacitação profissional

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315