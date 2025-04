Cotijuba e Icoaraci terão mais viagens e melhores em embarcações

A melhoria do transporte aquaviário entre Cotijuba e Icoaraci foi o principal tema da reunião realizada ontem, quinta-feira, 03, entre a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), a Subprefeitura de Icoaraci e representantes da comunidade da ilha. Durante o encontro, foram definidos importantes avanços, como a ampliação do número de viagens subsidiadas pela Prefeitura Municipal de Belém e a melhoria da qualidade das embarcações, com o objetivo de proporcionar mais conforto, rapidez e segurança para os passageiros.

Atualmente, a prefeitura subsidia uma embarcação com capacidade para 400 passageiros, que realiza duas viagens de Cotijuba para Icoaraci e vice-versa, nos horários da manhã e no final da tarde. No entanto, a crescente demanda e as condições do transporte levaram a comunidade de Cotijuba a solicitar ajustes. Como resultado, foi decidido, em conjunto com os representantes da Segbel e da subprefeitura, a implementação de uma viagem adicional para cada um dos trechos até o final de abril.

“Anteriormente, havia apenas duas viagens saindo de Cotijuba para Icoaraci, com horários limitados: uma por volta das 5h45 e a outra às 17h, e, de Icoaraci para a ilha, às 9h e 18h30. Agora, em conjunto com os moradores, decidimos incluir mais uma viagem em cada trecho, dentro de um horário intermediário, ampliando o serviço prestado pela prefeitura. Já estamos adiantados para que essa melhoria seja implementada ainda este mês”, garantiu Luciano de Oliveira, secretário Municipal de Segurança.

NOVAS EMBARCAÇÕES

Além da ampliação das viagens, a melhoria do serviço também incluirá a substituição das embarcações. O transporte será realizado em lanchas fechadas, equipadas com ar-condicionado e poltronas acolchoadas, garantindo maior conforto e rapidez, já que o trajeto será realizado em menos tempo do que a embarcação atual. “Estamos no processo de contratação das lanchas dentro do orçamento vigente, para viabilizar essas melhorias, proporcionando mais eficiência e conforto aos passageiros”, completou o secretário.

Para os moradores, a ampliação das viagens e a substituição das embarcações representam uma solução para uma demanda reprimida há anos. “Sempre buscamos reivindicar melhorias no transporte entre Cotijuba e Icoaraci, mas nunca fomos atendidos. Saímos dessa reunião com a garantia de que o serviço será aprimorado, especialmente com a inclusão de novos horários, o que antes era um grande problema, pois ficávamos reféns das poucas opções oferecidas”, afirmou Ruth Novaes, moradora da ilha.

Os moradores também destacaram que o aumento no número de viagens e a melhoria nas embarcações terão um impacto positivo no turismo em Cotijuba, principalmente durante feriados prolongados e nas férias. “Devido à limitação de horários, percebíamos que os turistas não vinham tanto. Com a ampliação das viagens, temos a certeza de que a situação vai melhorar, e nossa ilha se tornará um destino ainda mais procurado nesses períodos”, afirmou Jefferson Patrick, morador.

DIÁLOGO SOCIAL

Por fim, a subprefeita de Icoaraci, Glenda Amaral, enfatizou a importância de ouvir a comunidade. “O transporte entre Cotijuba e Icoaraci é essencial para quem depende dessa conexão diariamente, seja para trabalhar ou acessar serviços básicos. A ampliação do número de viagens é uma necessidade, e decidimos agir rapidamente para atender essa demanda, tornando o serviço mais eficiente e confortável para todos”, concluiu Glenda Amaral.

Fonte e imagens: Agência Belém