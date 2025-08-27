quarta-feira, agosto 27, 2025
Damares Alves revela que está com câncer e suspende sessão do Senado

Na manhã desta quarta-feira (27), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) fez um anúncio emocionante durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ela revelou que foi diagnosticada com câncer há cerca de um mês e, por conta do seu estado de saúde, pediu o encerramento da reunião.

Em um discurso comovente, Damares disse que estava no “limite físico” e que o momento de compartilhar a notícia exigiu muita coragem. A senadora não especificou o tipo de câncer, nem deu mais detalhes sobre seu tratamento ou prognóstico, preferindo manter sua privacidade. “Estou no enfrentamento da doença. Foi um momento muito difícil, mas precisava compartilhar isso com todos”, afirmou.

O anúncio gerou surpresa e solidariedade entre os colegas de Senado. Embora Damares tenha pedido o fechamento da sessão devido ao seu cansaço, ainda não há informações sobre como isso pode impactar seu trabalho político nas próximas semanas.

A senadora é uma figura importante no cenário político brasileiro, com uma trajetória marcada por temas relacionados à proteção de crianças e direitos humanos. Sua luta pessoal agora ganha destaque, e muitos esperam que ela continue sua jornada, tanto na política quanto na sua batalha contra a doença.

Imagem: Reprodução

