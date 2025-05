Perversidade

Uma pessoa ainda não identificada amarrou uma corda na língua de um cachorro e saiu arrastando, de moto, pelas ruas de Xinguara, no sudeste do Pará. O fato foi denunciado por uma cuidadora engajada na causa de defesa dos animais que pede providências às autoridades no sentido de identificar e prender essa pessoa criminosa. Disse que não sabe mais o que dizer até que ponto pode chegar a crueldade numa pessoa. Fica o registro para as autoridades da DEMAPA, a divisão da Polícia Civil que investiga casos de maus-tratos contra os animais.