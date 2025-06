Demon Slayer | Anime será reexibido na TV japonesa antes do novo filme

Estúdio prepara expectativa dos fãs para a trilogia do Castelo Infinito

Pedro Strazza

O anime Demon Slayer voltará a ser exibido na íntegra na televisão japonesa, a tempo da estreia do primeiro filme da trilogia Castelo Infinito. O estúdio Ufotable confirmou esta semana o retorno do programa à TV.

A produtora vai exibir na íntegra os episódios que compreendem o início do arco do Trem Infinito até os do Castelo Infinito, que passarão na última semana deste mês e nas primeiras de julho —o filme chega aos cinemas japoneses em 18 de julho. Veja o calendário abaixo.

28 de junho: Arco do Trem Infinito

29 de junho: Arco da Infiltração no Distrito da Luz Vermelha

3 de julho: Arco da Batalha no Distrito da Luz Vermelha

4 de julho: Arco do Ataque à Vila Inimiga dos Espadachins

6 de julho: Arco de Ligação com a Vila dos Espadachins

16 de julho: Arco de Abertura do Treino de Hashira

17 de julho: Arco de Reunião do Treino de Hashira

Este é o primeiro filme da reta final de Demon Slayer, que chega aos cinemas do Japão em 18 de julho, conforme anteriormente divulgado.

Demon Slayer Infinity Castle será o nome do filme e ele será o primeiro de uma trilogia. Os três filmes animados vão encerrar a história que começou no anime, utilizando também o mangá como base.

Demon Slayer conta a história de Tanjiro Kamado, jovem que teve sua família assassinada por Onis, uma espécie de raça demoníaca. Sua irmã, Nezuko, foi contaminada e se tornou Oni. A partir daí Tanjiro parte em uma jornada para encontrar uma cura para Nezuko e se tornar um membro da tropa de caçadores de demônios.

A história original é da autora Koyoharu Gotouge, de 35 anos, mas que mantém detalhes de sua vida de forma discreta.

Demon Slayer pode ser visto na Netflix e na Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. O mangá está completo no Brasil, pela editora Panini.

No Brasil a estreia do primeiro filme da trilogia Castelo Infinito será em 11 de setembro, com uma parceria entre Sony e Crunchyroll. As sequências ainda não têm previsão de lançamento.