Vídeo – Ximbinha dá nova roupagem à música “Senhorita” e destaca força do calypso em sua carreira

CLÁSSICO DA ÉPOCA DO CALYPSO GANHA NOVA INTERPRETAÇÃO DO GUITARRISTA; LANÇAMENTO ACABA DE CHEGAR EM TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS E NO YOUTUBE

Ximbinha apresenta ao público mais um capítulo importante de sua trajetória solo. Nesta terça-feira, 16, o músico lançou oficialmente “Senhorita”, seu segundo single desta etapa, que já está disponível em todas as plataformas digitais e no canal do YouTube do artista.

A canção, composta e arranjada pelo próprio Ximbinha, marcou época nos tempos da Banda Calypso e agora retorna em versão inédita, com a interpretação do guitarrista pela primeira vez. Carregada de emoção e identidade, “Senhorita” promete conquistar tanto os fãs que acompanharam sua história quanto uma nova geração que vem redescobrindo a força do calypso.

Após o sucesso de “Loirinha”, faixa que inaugurou sua fase solo e ultrapassou 1,5 milhão de visualizações em poucas horas no YouTube – hoje já com mais de 3M de views, o artista reforça sua relevância e sua conexão com o público. A repercussão nas redes sociais e na imprensa especializada confirmou a potência do projeto, que vem marcando uma das melhores fases da carreira de Ximbinha.

Com “Senhorita”, o músico reafirma sua essência e mostra versatilidade ao se destacar também como intérprete. Considerado um dos maiores guitarristas do país e responsável por consolidar o calypso como um dos ritmos mais populares do Brasil, Ximbinha continua inovando sem perder suas raízes, entregando ao público uma sonoridade que une memória afetiva, identidade e modernidade.

Fonte e imagem: Equipe PressCom