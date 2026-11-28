Público indicado para fazer uso do Wilserdly corresponde a adultos com câncer de mama em estágio I, II ou III, sendo receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo, e com risco intermediário a alto de recorrência após a retirada do tumor

Giuliana Zanin, da CNN Brasil*, em São Paulo

A FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos, aprovou na segunda-feira (23) o primeiro remédio, em mais de 20 anos, para tratamento de câncer de mama em estágio inicial.

De acordo com a pasta, o Wilserdly será administrado em comprimido oral de dose única diária para pessoas que realizaram a cirurgia da retirada do tumor.

O medicamento desenvolvido pelo Grupo Roche também foi aprovado, no dia 16, para ser usado em combinação com um imunossupressor chamado everolimus em adultos em estágio avançado ou metastático do mesmo tipo de tumor maligno.

O público indicado para fazer uso do Wilserdly corresponde a adultos com câncer de mama em estágio I, II ou III, sendo receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo, e com risco intermediário a alto de recorrência após a retirada do tumor.

No caso de mulheres que ainda não completaram a menopausa, elas deverão receber um medicamento adicional para suprimir os hormônios.

“Essas duas aprovações representam um passo importante para alcançar esse objetivo”, disse, em nota publicada no site do Grupo Roche, Teresa Graham, CEO da Roche Pharmaceuticals, sobre a aprovação do remédio para diferentes estágios do câncer.

O Wilserdly

De acordo com a farmacêutica, o Wilserdly é um “degradador seletivo do receptor de estrogênio”, capaz de bloquear a ligação do receptor do estrogênio (SERD). Após esse processo, ele consegue destruir a proteína que auxilia no crescimento das células cancerígenas.

Resultados

Foram realizados estudos que mostraram que o tratamento com Wilserdly por adultos com risco intermediário a alto de recorrência tumoral reduziu o risco de recorrência de câncer invasivo ou morte em 30%, quando comparado com a terapia endócrina padrão, que utiliza tamoxifeno e inibidores da aromatase.

Os pacientes utilizaram por cinco anos o medicamento.

Após três anos do uso, 92,4% das mulheres estavam vivas e livres de câncer de mama invasivo, em comparação com 89,6% daquelas que fizeram a terapia hormonal padrão.

Efeitos colaterais

Segundo a agência reguladora, os efeitos colaterais mais comuns são dores musculares e articulares, além de ondas de calor, cansaço, dor de cabeça, náuseas, batimentos cardíacos mais lentos que o normal, tonturas, dormência e formigamento nas nãos e nos pés.

Exames de sangue também poderão apresentar alterações comuns em enzimas hepáticas, baixa contagem de células sanguíneas, níveis elevados de gordura no sangue e mudanças nos níveis de minerais e testes renais.

A pasta alerta para deformação do feto, caso o medicamento seja tomado durante a gravidez.

A CNN Brasil entrou em contato com a farmacêutica para entender quando o medicamento começará a ser comercializado e qual será o valor.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

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