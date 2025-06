Dia Mundial do Doador: Hemopa prepara programação especial para sábado (14)

Neste sábado (14), a Fundação Hemopa vai celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue com uma programação super especial, batizada de “Forrozão da Doação”. A iniciativa, parte da campanha Junho Vermelho, promete animar os doadores com atrações culturais, reconhecimentos e brincadeiras juninas. Tudo isso acontecerá nas três unidades de coleta da região metropolitana: a sede do Hemopa, o Posto Castanheira e o Posto Metrópole.

pela parte da manhã, os doadores serão recebidos em um ambiente temático com muita música junina. Além disso, haverá distribuição de lanches típicos e atividades interativas, como bingo e customização de camisas. Para reconhecer o gesto de solidariedade, o Hemopa entregará certificados aos doadores que realizam procedimentos especiais, como aférese e fenotipagem, e também para aqueles que fazem aniversário no próprio dia 14 de junho.

Um momento emocionante será a homenagem a um parceiro multiplicador de doações, em agradecimento ao apoio contínuo na mobilização de voluntários. A data também será marcada pela chegada de diversas caravanas solidárias, com grupos organizados para reforçar os estoques de sangue nos postos de coleta.

Pensando na continuidade da doação, o Hemopa promoverá a ação “Passando o Bastão”, direcionada aos doadores que completam 70 anos – a idade-limite para doação. Eles serão homenageados e desafiados a indicar novos doadores, garantindo que esse ciclo de solidariedade continue salvando vidas.

Essa programação faz parte do Junho Vermelho, um movimento nacional que conscientiza sobre a importância da doação regular de sangue. Este mês é crucial para os hemocentros reforçarem seus estoques, principalmente em períodos com feriados, viagens e maior incidência de acidentes. Durante todo o mês, o Hemopa intensifica as ações de mobilização, amplia a coleta em parceria com instituições e reafirma seu compromisso com a saúde pública através do gesto voluntário que salva vidas diariamente.

Serviço

Dia Mundial do Doador

Data: 14.06.25

Horário: 9h30 às 12h00

Local: Sede da Fundação Hemopa

Endereço: Av. Serzedelo Corrêa, 1725 – Batista Campos. (Esquina com a Rua dos Caripunas)



Marcelo Seabra / Ag. Pará