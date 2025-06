Contagem regressiva: faltam 150 dias para a COP da Amazônia. Veja os impactos positivos para a população de Belém.

Faltam exatos 150 dias para a realização do maior evento climático do planeta, a COP30, que ocorre em Belém entre 10 e 21 de novembro. A paisagem da capital paraense já ganhou novos contornos na preparação para a COP. Obras de macrodrenagem, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, que estão sendo entregues, transformando a vida de 2 milhões de pessoas.

Entre as entregas já feitas pelo Governo do Pará, estão o asfaltamento de 150 ruas,a construção de três novos viadutos, a macrodrenagem de 3 canais e reforma de seis escolas que servirão de alojamento durante o evento.

PARCERIA

O Governo do Pará trabalha em parceria com os governos Federal e Municipal para garantir que a COP da Floresta seja a melhor COP já realizada, ao mesmo tempo em que deixa um legado de desenvolvimento para o povo do Pará. O Governo do Estado segue rigorosamente o cronograma das obras de infraestrutura sob sua responsabilidade. São R$ 4,5 bilhões em obras vinculadas aos investimentos para a COP, que atendem diretamente às demandas reais da população do Pará. Os recursos são provenientes do Tesouro do Estado, BNDES, Itaipu e Caixa Econômica Federal.

PARQUE DA CIDADE

Construído em uma área de 500 mil m2 de um antigo aeroporto, o Parque da Cidade vai sediar a COP30 e é um dos grandes legados da COP para Belém. O projeto final do parque contempla o Museu da Aviação, um centro de economia criativa, boulevard gastronômico, ciclotrilha e ecotrilha, áreas verdes preservadas, lago artificial e instalações esportivas voltadas para a promoção da qualidade de vida, lazer, cultura, arte e bem-estar.

PORTO FUTURO II

Os 5 galpões cedidos pela Companhia Docas do Pará (CDP) ao Governo do Estado estão sendo recuperados e vão ser transformados em um complexo de lazer e gastronomia, que será um novo ponto turístico da cidade. Com espaço para valorização da cultura popular, da história amazônica, das experiências gastronômicas e também da biodiversidade do Pará, este espaço vai proporcionar uma nova experiência para o visitante.

NOVAS OPORTUNIDADES

Os investimentos para a COP30 também representam um aumento na geração de emprego para a população do Pará. Foram mais de cinco mil empregos diretos e indiretos criados com as obras da COP.

Além disso, o Governo está qualificando mão de obra com o programa Capacita COP 30. Desenvolvido pelo governo do Pará com apoio de parceiros como Senac, Coca‑Cola, EF Education First, IFPA, Sesi e outras entidades, o programa tem como objetivo preparar e qualificar trabalhadores por meio de cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, turismo, idiomas, hospitalidade, planejamento de grandes eventos e segurança. As aulas são presenciais e também na modalidade EAD. Até agora, 22 mil pessoas já receberam seus certificados, ampliando suas oportunidades de emprego e renda.

A estudante Cleide Camile, de 20 anos, concluiu três cursos ofertados pelo Programa Capacita COP 30, inglês básico, inglês avançado e planejamento para organização de eventos turísticos. Ela também quer atuar como voluntária na COP. “Fico muito feliz em poder me qualificar, melhorar meu inglês e aprender coisas novas. Quero poder trabalhar na COP, ajudar. O mundo vai conhecer nossa cidade e hospitalidade”, diz.

VOLUNTARIADO

Outra novidade anunciada no mês de junho, que despertou o interesse de jovens e adultos, foi o Programa de Voluntariado COP 30, uma oportunidade única que os participantes terão de enriquecer o currículo, entender como é realizada uma conferência climática, ampliar a rede de contatos e vivenciar experiências internacionais. Ao final da COP os voluntários receberão certificado emitido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e poderão utilizar o documento e o curso de formação como atividade complementar nas instituições de ensino.

A professora e enfermeira Patrícia Gomes, moradora do bairro Parque Guajará, está empolgada com a possibilidade de ser uma das voluntárias da COP 30. Ela se candidatou no primeiro dia de inscrição e não esconde o desejo de poder servir à cidade de Belém. Acredita no poder transformador da educação e quer agregar a experiência de educadora ao conhecimento adquirido no curso de formação.

“Por atuar na área da saúde, vejo que é importantíssimo debatermos a redução da emissão dos gases de efeito estufa, com ações sólidas e assertivas podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com esse evento poderemos impulsionar a educação ambiental”, disse a professora.

“Outro fator de motivação é ver a região norte no centro do mundo, minha Belém sendo escolhida para sediar algo tão emblemático.Vai ser muito prazeroso poder trabalhar como voluntária, poder ver gente de vários cantos conhecendo e adorando a nossa gastronomia e admirando nossas belezas”, comemora Patrícia.

OBRAS ESTRUTURANTES

As ações de preparação para a COP30 impactam diretamente a vida da população de diversos bairros de Belém. Dona Vânia Neves mora há mais de quarenta anos na avenida Gentil Bittencourt e diz estar aliviada e contente com os benefícios proporcionados com as obras do trecho do canal da Gentil entregue pelo Governo do Estado em janeiro deste ano.

“Estamos vivendo um ano histórico, com obras gigantescas sendo feitas aqui no bairro. Eu e meu esposo estamos muito contentes e satisfeitos. Há tempos estamos esperando por isso e só tenho a agradecer ao governador por estar trazendo tanta coisa boa”, disse Neves.

ASFALTO

Em Belém, a Rua da Marinha recebe um serviço de pavimentação asfáltica que envolve prolongamento e duplicação de 3,5 km, além do aumento das faixas da via de duas para seis, com dois trechos conectados por rotatória, promovendo maior fluidez no trânsito e integração urbana.

Dona Aurenir, moradora da área, está contente com as obras em andamento e, mesmo antes da conclusão do serviço, acredita que a iniciativa poderá trazer muitos benefícios. “A ampliação da rua da Marinha representa uma melhora aqui pra nós, que vamos ter menos trânsito, novas vias de acesso para a Almirante Barroso. Tudo passou a melhorar, até pra quem tem comércio, vai valorizar”, afirma.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias