Arrastão do Pavulagem inicia neste domingo (15) com mais de 1.200 brincantes

Primeiro cortejo de 2025 terá concentração às 8h na Praça da República, em Belém

O tradicional Arrastão do Pavulagem abre sua temporada de 2025 neste domingo (15) em Belém, com expectativa de reunir 35 mil pessoas. Serão quatro domingos de festa: 15, 22, 29 de junho e 6 de julho, com cortejo pelas ruas do centro da cidade ao som do Batalhão da Estrela, que neste ano traz um número recorde de mais de 1.200 brincantes.

O ponto de partida é a Praça da República, com Roda Cantada às 9h. O cortejo segue pela Avenida Presidente Vargas a partir das 10h e encerra na Praça Waldemar Henrique, com show da banda Arraial do Pavulagem. A programação vai até às 14h.

📍 Confira os horários do Arrastão:

08h – Concentração (Praça da República, em frente ao Theatro da Paz)

09h – Roda Cantada

10h – Início do cortejo

11h – Chegada à Praça Waldemar Henrique

14h – Encerramento da programação

Em 2024, os Arrastões foram reconhecidos como Manifestação da Cultura Nacional. Já em 2025, o mês de junho foi oficialmente declarado o “mês do Arrastão do Pavulagem” no Pará, por lei aprovada na Assembleia Legislativa (Alepa).

Imagem: Divulgação