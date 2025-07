Diretor do Benfica viaja ao Brasil pra fechar com Richard Ríos, diz jornal

Equipe portuguesa deve avançar na contratação de volante colombiano

Jonatans Cruz, da CNN

Richard Ríos segue sendo o atleta do Palmeiras mais desejado nesta janela de transferências europeia.

Após as negociações com a Roma esfriarem, o Benfica-POR surge como o principal interessado na contratação do volante do Verdão.

Segundo informações do jornal “A Bola”, Rui Pedro Braz, diretor esportivo dos Encarnados, deve chegar ao Brasil nas próximas horas para tentar fechar o negócio.

Ainda segundo apuração do jornal português, o Benfica ainda não formalizou uma proposta oficial e não pretende oferecer um valor muito além de 25 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões).

O negócio é considerado “complicado” pela imprensa europeia, já que o Palmeiras busca arrecadar 30 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões) com Richard Ríos.

O clube de Portugal enviou o diretor esportivo Rui Pedro Braz ao Brasil, acreditando que o desejo do volante colombiano de atuar na Europa pode pesar em uma decisão favorável.

O Benfica está com poder financeiro no mercado de transferências da Europa após ter vendido o lateral-esquerdo Álvaro Carreras ao Real Madrid por 50 milhões de euros (R$ 325 milhões).

Negócio entre Ríos e Roma esfria

Nesta semana, a Roma subiu a proposta por Richard Ríos e ofereceu 30 milhões de euros (R$ 195 milhões na cotação atual), divididos entre valores fixos e bonificações por metas, atendendo a pedida inicial dos paulistas.

O volante colombiano, inclusive, aceitou abrir mão de 10% dos seus direitos econômicos na negociação. Mesmo assim, o negócio não se concretizou e os italianos desistiram, momentaneamente, da contratação.

Nottingham Forest, Zenit e Benfica também apresentaram propostas pelo volante da Seleção da Colômbia.

Ingleses e portugueses não chegaram no número mágico de R$ 200 milhões que o Palmeiras deseja pela contratação. Os russos até conseguiram, mas Ríos não teve interesse em se transferir para a Rússia.

O Palmeiras tem 70% dos direitos econômicas de Richard Ríos, enquanto o Guarani tem 13,4% e o Flamengo os outros 6,6%.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras