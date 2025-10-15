quarta-feira, outubro 15, 2025
Diretoria do Cassazum cancela eventos festivos do fim de semana em razão da morte de um diretor

A diretoria do Cassazum, através da presidente e vice-presidente, respectivamente suboficiais Heloísa Helena e Alessandro Oliveira, comunica aos associados e familiares que, em razão do falecimento do Diretor de Segurança, Suboficial Luiz Alberto Souza Ferreira, ocorrido nesta quarta-feira, 15, a programação festiva em homenagem ao “Dia da Criança”, que aconteceria no sábado, 20, pela manhã, e a tradicional domingueira foram cancelados. A diretoria do clube militar lamenta a perda do Diretor de Segurança e as atividades festivas serão retomadas somente na próxima semana.

A diretoria continua trabalhando incansavelmente para concluir os pequenos retoques no campo de futebol. O trabalho conduzido pela diretoria do clube nos setores da Arena tem recebido elogios dos associados, sobretudo, no aspecto de gramado.

Imagem: Nonato Batista/Divulgação

