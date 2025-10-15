Festa dos Mercantes é a pedida dessa sexta-feira no Salão Nobre da AP

O Salão Nobre da Assembleia Paraense, localizado no Centro de Belém, na próxima sexta-feira, 17, será palco novamente de outra uma grande confraternização de Oficiais Mercantes, amigos e familiares. O evento já se tornou uma tradição que acontece anualmente, sempre na primeira sexta-feira após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, tornando-se um ambiente festivo envolvendo várias gerações de uma categoria profissional tão importante para o desenvolvimento do país.

“Esse acontecimento a cada ano agrega mais participantes que agendam suas participações com um ano de antecedência e com isso a Festa dos Mercantes só tem mesmo a crescer o número de pessoas participantes”, destaca Salatiel Campos, um dos coordenadores do evento.

A confraternização, inicialmente chamada de Festa dos Veteranos, foi idealizada pelo CLC Luz juntamente o CLC Mourão, com o objetivo de reunir anualmente com baile festivo. A partir de 2018, uma nova equipe de trabalho passou a organizar o evento com o nome “Festa dos Mercantes” trazendo como objetivo, a busca de alcançar um grupo maior número de oficiais a fim de tornar o evento perene, onde os mercantes possam partilhar juntamente com seus familiares essa alegria em estar junto a diversos colegas de outras turmas.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Este ano, os coordenadores da programação festiva dos Mercantes de 2O25, confirmaram as três atrações musicais para animar o baile de sexta-feira: Sandro Almeida, Haroldo Reis e Marcelo Mais. O show começará a partir das 21 horas.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação