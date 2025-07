Divulgado o resultado final do EMPODERA+, programa voltado à população LGBTQIA+ da Região do Guajará

O resultado final do EMPODERA+, programa voltado à inclusão de pessoas LGBTQIA+ no mercado de trabalho, foi divulgado nesta segunda-feira (7) pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh). A iniciativa contempla moradores da Região de Integração do Guajará, que inclui os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.

Voltado a promover trabalho digno, educação e geração de renda, o programa é parte de uma estratégia nacional construída em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). O objetivo é garantir o acesso, a permanência e o crescimento profissional da população LGBTQIA+ por meio de Economia Solidária, Cooperativismo e Empreendedorismo, respeitando os direitos trabalhistas e previdenciários.

Nesta etapa, foram ofertadas 100 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As pessoas selecionadas devem aguardar o contato da equipe local do projeto. Já o cadastro de reserva será divulgado no dia 25 de julho, e dúvidas podem ser enviadas ao e-mail: empoderalgbti.seirdh@gmail.com.

O programa será acompanhado por uma equipe técnica multidisciplinar, incluindo psicólogo, pedagogo, assistente social, coordenador geral e articulador de vagas, que apoiará cada beneficiário ao longo da jornada no projeto.

Além de fomentar a autonomia financeira, o EMPODERA+ é fruto do diálogo com movimentos sociais e representa um passo importante na consolidação de políticas públicas voltadas à inclusão e à justiça social.

Imagem: Divulgação